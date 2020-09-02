Стюардесса эффектно свесилась с багажной полки и впечатлила подписчиков снимком

Американская стюардесса сделала эффектный снимок на борту самолета и впечатлила им подписчиков. Соответствующей публикацией бортпроводница Брианна Бернетт (Brianna Burnett) поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На кадре видно, что сотрудница авиакомпании залезла на багажную полку с головой, свесив оттуда вниз ноги и нижнюю часть тела.

Подписчики Бернетт оценили ее фотографию в комментариях. «Эффектно», «Ты застряла?», «С тобой, наверно, так весело работать», «Просто прекрасна», «Как это мило», «Красивые ноги!» — писали они.

31 августа американская стюардесса показала членам экипажа акробатический трюк на борту самолета — сотрудница авиакомпании, стоя в проходе между рядами кресел, оперлась руками на подлокотники, перевернулась вверх и закрыла ногами, обутыми в туфли на высоких каблуках, верхние багажные полки. Ей потребовалось примерно 20 попыток, чтобы осуществить задуманное.

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