Пассажир летевшего в Москву самолета унизил стюардесс с криками «жрать принеси»

Пассажир самолета, который летел из Нижнекамска в Москву, унизил попутчиков и стюардесс после того, как ему запретили громко слушать музыку. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал Baza.

Как видно на записи, мужчина выходит из себя, когда персонал авиакомпании делает ему замечания. Он начинает нецензурно выражаться, кричать на бортпроводников и обзывать командира воздушного судна.

Позже, когда члены экипажа разносили еду, нарушитель в грубой форме потребовал «принести ему пожрать» и снова принялся оскорблять сотрудников перевозчика, ссылаясь на Конституцию. «Они ограничивают мою свободу! Ты знаешь, что есть Конституция, на которую президент руку ложил? Конституция выше всех законов», — вопил пассажир, а затем запретил всем на него смотреть.

Авторы ролика не уточнили, чем закончился скандал.