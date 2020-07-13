Российский самолет приготовился к экстренной посадке из-за курильщика-дебошира

Самолет «Победы», совершающий рейс из Мурманска в Москву, готовится к вынужденной посадке из-за курильщика на борту. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.

«Прямо сейчас самолет "Победы", летящий из Мурманска в Москву, совершает вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту и угрозы безопасности полета по его вине. Женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания. Нарушителя ожидают сотрудники полиции в Петрозаводске», — приводит агентство слова источника.

Официальный представитель авиакомпании подтвердил вынужденную посадку. По его словам, действительно возникала угроза безопасности по причине курения. Компания выразила сожаления из-за предоставленных клиентам неудобств. Лоукостер планирует взыскать расходы на вынужденную посадку с нарушителя.

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