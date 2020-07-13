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Мощная турбулентность заставила пассажиров кричать от ужаса и попала на видео

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Мощная турбулентность, случившаяся во время полета индийской авиакомпании IndiGo, заставила пассажиров кричать от ужаса и молиться. Видео, снятое одним из путешественников, публикует Daily Express.

По информации издания, инцидент произошел на рейсе из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Кашмир. Сперва автор ролика начал снимать крыло самолета из иллюминатора, а затем перевел камеру на трясущиеся кресла. За кадром слышатся объявление стюардессы и крики людей.

По словам путешественника, тряска вызвала огромную панику среди попутчиков и пожилые люди начали громко молиться, а женщины — плакать. Он также уточнил, что, несмотря на попытки бортпроводниц успокоить пассажиров, они продолжали бояться и вскрикивать.

Автор видео добавил, что турбулентность длилась около двух минут и за это время самолет совершил два резких скачка.

В январе пилот пассажирского самолета Патрик Смит рассказал о турбулентности и развеял один из наиболее распространенных страхов туристов в авиапутешествиях. По его словам, пассажирам не следует беспокоиться о тряске во время полета, так как конструкция воздушных судов позволяет выдержать нагрузки.

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