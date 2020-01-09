Развеян страх пассажиров самолетов перед турбулентностью

Пилот пассажирского самолета Патрик Смит (Patrick Smith) рассказал о турбулентности и развеял один из наиболее распространенных страхов туристов в авиапутешествиях. Об этом пишет Express.

По его словам, пассажирам не следует беспокоиться о тряске во время полета, так как конструкция воздушных судов позволяет в такой ситуации выдержать все нагрузки. «Это похоже на проектирование автомобиля с хорошей подвеской, предназначенной для того, чтобы проехать по дороге с выбоинами», — пояснил летчик.

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Смит добавил, что даже самый мощный порыв воздуха или воздушная яма не способны развернуть самолет, сбить его с маршрута или ввести в штопор. «Лайнер не потерпит крушения, какими бы ни были неблагоприятными условия», — подчеркнул пилот.

В то же время, заметил Смит, экстремальная турбулентность нередко может быть опасна для путешествующих. В частности, чтобы, например, избежать травм, следует подчиняться требованиям членов экипажа.

4 декабря прошлого года пилоты пассажирских самолетов раскрыли детали своей работы и рассказали о том, что происходит в их кабине во время полета. Один из летчиков признался, что после взлета члены экипажа не прилагают особых усилий, чтобы контролировать полет.

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