Российский пилот предложил способ контроля за пьянством на борту

В зонах беспошлинной торговли следует контролировать продажу алкоголя, так как он действует на пассажиров самолета угнетающе. Таким мнением в беседе с НСН поделился президент российского Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

По его словам, необходимо разобраться в ситуации, когда при предполетном досмотре у пассажира отбирают бутылку со спиртным, а затем в зоне ожидания рейса продают ему такую же. Дельдюжов подчеркнул, что, несмотря на то что пакеты с покупками запечатывают, «разорвать их — это не проблема».

«Может, шкаф надо делать какой-то в самолете, чтобы туда сдавалось все, что куплено в duty free, запиралось и выдавалось по прилету», — предложил пилот, заметив, что в качестве способа контроля за пьянством на борту также можно рассмотреть введение полного запрета на продажу алкоголя в стерильных зонах.

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Собеседник агентства обратил внимание на то, что на борту воздушных лайнеров до сих пор нет набора специальных средств для фиксации дебоширов, а также не определен четкий перечень действий персонала в таких ситуациях. «Пьяные люди бывают непредсказуемыми», — заключил Дельдюжов.

16 декабря невменяемый пассажир самолета S7, летевшего из Минеральных Вод в Новосибирск, устроил дебош на борту и был привязан скотчем к своему месту. Пьяный мужчина, имя которого не раскрывается, во время полета обругал бортпроводников и попутчиков, пытался пробраться в кабину пилотов и стучал ногами по стене салона.

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