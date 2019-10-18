Самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом попал в мощную турбулентность

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Самолет Airbus A330, пассажирами которого оказались герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее супруг принц Уильям, попал в сильную турбулентность и вернулся в аэропорт. Об этом сообщает Daily Mail.

Лайнер вылетел из Лахоры, Пакистан, в Исламабад вечером в четверг, 17 сентября. По словам путешественников, находящихся на борту, самолет столкнулся со штормом.

«Пилот кружил в небе в течение часа, но гроза и турбулентность оказались настолько сильными, что ему пришлось развернуться в аэропорт вылета», — пояснила королевская корреспондент Ребекка Инглиш, которая также находилась на том рейсе.

Как рассказал один из пассажиров, после успешной посадки в Лахоре принц Уильям ринулся в хвостовую часть самолета, чтобы проверить, все ли там в порядке. «Будучи пилотом, он совершенно не нервничал и шутил, что из-за такой мощной турбулентности он пролил свою водку с тоником», — отметил репортер телевизионной программы Good Morning Britain.

В августе герцогиня Кейт Миддлтон воспользовалась дешевыми авиалиниями FlyBe вместе с мужем и детьми для перелета из Нориджа в Абердин. Такой выбор она сделала после скандала, разразившегося в сети из-за Меган Маркл и принца Гарри: за 11 дней последние совершили четыре перелета на частных самолетах, которые в пересчете на каждого перевезенного пассажира выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида углерода, приводящего к парниковому эффекту.

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