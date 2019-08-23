Кейт Миддлтон полетела дешевыми авиалиниями из-за расточительности Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон воспользовалась дешевыми авиалиниями FlyBe вместе с мужем и детьми. Такой выбор она сделала после скандала, разразившегося в сети из-за Меган Маркл и принца Гарри: за 11 дней последние совершили четыре перелета на частных самолетах, которые в пересчете на каждого перевезенного пассажира выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида углерода, приводящего к парниковому эффекту. Об этом сообщает The Sun.

Фотографы запечатлели семью в аэропорту Абердина. Отмечается, что общая стоимость билетов на рейс Норидж — Абердин для пяти человек составляет 365 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей), в то время как на частном самолете Cessna 680 Citation Sovereign герцоги Сассекские летают за 20 тысяч фунтов стерлингов (более 1,5 миллиона рублей).

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На появившихся в сети фотографиях видно, как семья идет по взлетно-посадочной полосе в здание аэропорта. При этом в руках у принца Уильяма четыре сумки, у Кейт Миддлтон — младший сын принца Луи, а принцесса Шарлотта и принц Джордж самостоятельно несут свои рюкзаки.

Герцоги Кембриджские прибыли в шотландский Балморал, где часто проводят выходные вместе с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом.

В августе Меган Маркл и ее супруг подверглись критике в социальных сетях за безответственность в отношении окружающей среды. На частном самолете, оборудованном креслами-кроватями, баром, Wi-Fi и индивидуальными дисплеями развлекательной системы, пара вернулась домой из отпуска.

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