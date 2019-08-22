Пристыженная Меган Маркл бросилась доказывать любовь к природе одеждой

Герцогиня Сассекская Меган появилась на публике в экологичной одежде после обвинения в загрязнении окружающей среды. Об этом сообщает Daily Mail.

В среду, 21 августа, жена принца Гарри пришла на благотворительную фотосессию Smart Works в голубой льняной рубашке британского бренда With Nothing Underneath. Основательницей этой марки является бывшая стилистка журнала Vogue Пип Дюрелл. Дизайнер создает вещи из перерабатываемых материалов и упаковывает покупки клиентов в хлопковые сумки, чтобы не использовать пластиковые пакеты.

Стоимость такой рубашки на сайте With Nothing Underneath составляет 85 фунтов стерлингов (около семи тысяч рублей).

В августе Меган Маркл и ее супруг подверглись критике в социальных сетях за безответственность в отношении окружающей среды. За 11 дней пара совершила четыре перелета на частных самолетах, которые в пересчете на каждого перевезенного пассажира выбрасывают в атмосферу в семь раз больше диоксида углерода, приводящего к парниковому эффекту.

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