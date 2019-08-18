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Королева ввела для Меган Маркл новый запрет

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Королева Великобритания Елизавета II запретила своей невестке Меган Маркл приезжать к ней в гости в рваных джинсах. Об этом сообщает The Sun.

По словам источника в королевских кругах, запрет связан со скорым визитом принца Гарри и его супруги в замок Балморал, где на данный момент проживает королева.

«Королева не любит деним, поэтому внешний вид парня из США и рваные джинсы должны остаться в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой», — поделился источник.

В июле Меган Маркл в очередной раз нарушила протокол, появившись на теннисном турнире Уимблдон в джинсах. Жена принца Гарри сидела в частной зоне корта, для посетителей которой существуют специальный дресс-код. Однако герцогиня проигнорировала регламент: на ней были синие зауженные джинсы. Организаторы турнира нелестно отзывались о поведении Меган Маркл и назвали ее ночным кошмаром.

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