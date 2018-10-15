В самолет с Меган Маркл ударила молния

В частный самолет Меган Маркл и принца Гарри ударила молния. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда герцог и герцогиня Сассекские направлялись на приватную встречу членов клуба Soho House. Сильная молния ударила в носовую часть реактивного самолета Dassault Falcon 7X всего в нескольких сантиметрах от важного навигационного оборудования.

После этого самолет направили на ремонт и проверку безопасности на девять дней.

Лайнер королевской четы стоит 40 миллионов фунтов стерлингов.

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Ранее 15 октября сообщалось, что жена принца Гарри Меган Маркл забеременела. Уточняется, что герцогиня Сассекская ждет появления ребенка весной 2019 года. Также отмечается, что члены королевской семьи выразили радость в связи с этим событием и поздравили будущих родителей лично на свадьбе принцессы Евгении.

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