«Победа» представила самолет в защитной маске

Российская авиакомпания «Победа» представила самолет, на носу которой нарисована защитная маска. Об этом в среду, 3 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Лоукостер "Победа" представил самолет в уникальной ливрее: на носу самолета нарисована медицинская маска, на фюзеляже надпись: "Спасибо героям в белых халатах!". Ливрея символична и напоминает клиентам об обязательном ношении масок и перчаток», — указано в сообщении.

Уточняется, что проект реализован благодаря сотрудникам компании, которые и профинансировали его из личных средств. Впервые обновленный лайнер поднялся в воздух 2 июня, совершив полет из Москвы в Краснодар.

Как отметил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, команда лоукостера с уважением и благодарностью относится к труду медиков, борющихся с коронавирусом. «Мы призываем каждого не добавлять им работы. Будьте максимально ответственными и не пренебрегайте мерами безопасности: сейчас мы все должны носить маски и перчатки», — приводятся в сообщении слова Калмыкова.

За весь период распространения инфекции в России выявлено 432 тысячи фактов заражения. 5215 человека умерли. Общее число излечившихся приблизилось к 200 тысячам. Страна находится на третьем месте по числу инфицированных.

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