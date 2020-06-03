Выпускникам российских колледжей помогут с поиском работы

В России создадут специальные центры по трудоустройству, которые помогут выпускникам коллеждей найти работу. Об этом говорится в ответе Минпросвещения, опубликованном в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф.

В задачи центров будет входить «консультирование, психологическая поддержка выпускников, системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT-компаний-агрегаторов, а также взаимодействие с другими структурами и поиск вариантов социального партнерства с работодателями».

В Минпросвещения также подготовили рекомендации по трудоустройству выпускников колледжей, которые предусматривают организацию временной занятости, трудоустройство выпускников в подведомственные образовательные организации и продолжение обучения.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах решено провести дистанционно, как и последние звонки в школах.

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