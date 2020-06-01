В России попросили смягчить ЕГЭ из-за пандемии

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова обратилась к правительству с просьбой провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году мягко, чтобы максимально снизить стресс у выпускников в условиях пандемии коронавируса. Об этом она заявила в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы понимаем, какой стресс может свалиться на наших детей, особенно выпускников, на проверочных работах и экзаменах. Поэтому мы, как только был дан старт ограничительным мерам, направили в правительство письмо с просьбой о рассмотрении гибких подходов к оценке знаний детей, и, безусловно, самый тревожный тут вопрос — это ЕГЭ», — подчеркнула Кузнецова.

Она отметила, что, несмотря на соблюдение «принципа гибкости» при организации экзамена, в 2020 году детям все равно нужно пойти навстречу, поскольку они живут в напряженной психологической атмосфере, что, в свою очередь, может сказаться на демонстрации знаний во время экзамена.

Кузнецова также добавила, что качество знаний, полученных в этом учебном году на дистанционном обучении, «оставляет желать лучшего», поскольку в российских учебных заведениях не оказалось ни технических средств, ни методической базы. «От "дистанционки" я не в восторге и могу легко понять родителей, которые были обеспокоены тем, что дистанционное образование станет постоянным и заменит традиционные форм», — сказала омбудсмен.

Российские вузы, колледжи и школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Провести ЕГЭ в удаленном формате оказалось невозможно, поскольку, как пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, технологически система к этому не готова. В связи с этим сроки проведения переносили уже дважды. По словам президента России Владимира Путина, в 2020 году ЕГЭ начнется 29 июня.

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