Объективный ЕГЭ на расстоянии оказался невозможен

Провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на расстоянии объективно невозможно, поскольку соответствующая технология пока не разработана. Об этом заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Отсутствует на сегодняшний день технология, которая позволяла бы в дистанционном режиме проводить такой же объективный экзамен в одинаковых для всех условиях. К сожалению, это невозможно», — констатировал Круглинский.

По его словам, если в основной период сдачи экзамена выпускник заболеет, то ему предоставят возможность сдать ЕГЭ в неосновной период в августе. «Можно будет сдать экзамен и успеть подать документы в вуз в этом году», — добавили в Рособрнадзоре.

Из-за пандемии учебные заведения России полностью перешли на дистанционное обучение с применением электронных технологий. ЕГЭ в России дважды переносили. По словам президента Владимира Путина, первый экзамен планируется провести 29 июня. В этот день будет проведен пробный экзамен без участия школьников. Самый массовый ЕГЭ, по русскому языку, пройдет 6 и 7 июля. В отличие от госэкзаменов и защит в вузах, ЕГЭ пройдет очно с соблюдением санитарных мер.

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