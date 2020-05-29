Названа дата онлайн-выпускного российских школьников

Выпускной пройдет в российских школах в онлайн-режиме 27 июня. При этом очные мероприятия могут пройти в тех регионах, которые к этому дню будут находиться на третьем этапе снятия ограничений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минпросвещения в пятницу, 29 мая.

27 июня пройдет всероссийское мероприятие «Выпускной вечер», в финальную часть которого войдет ежегодный фестиваль «Алые паруса». Проведение очных выпускных станет возможным по окончании экзаменационной кампании Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

«Выпускной бал — прекрасная традиция, она объединяет одиннадцатиклассников, их родителей и педагогов. (...) При этом ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот праздник омрачился заболеванием кого-то из детей или педагогов, а, к сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Российские вузы, колледжи и школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Провести ЕГЭ в удаленном формате оказалось невозможно, поскольку, как пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, технологически система к этому не готова. В этой связи сроки проведения переносили уже дважды. По словам президента России Владимира Путина, в 2020 году ЕГЭ начнется 29 июня. Традиционные последние звонки, в свою очередь, уже прошли в большинстве регионов в онлайн-режиме. В российских вузах выпускные также было решено провести дистанционно.

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