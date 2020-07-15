Пассажир самолета вынуждал попутчиков признать Иисуса черным и грозил их убить

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Самолет Alaska Airlines вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за дебошира, обещавшего убить попутчиков, если они не признают Иисуса чернокожим. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, по информации издания инцидент произошел на рейсе 422 из Сиэтла в Чикаго. Спустя 20 минут после вылета один из пассажиров в респираторной маске вскочил со своего места и начал разгуливать по салону, угрожая другим туристам.

Как видно на ролике, снятом одним из очевидцев инцидента, неизвестный дебошир кричит, что убьет всех, в то время как члены экипажа и другие пассажиры пытаются его утихомирить.

Уточняется, что в итоге нарушителя смогли связать, а пилотам пришлось совершить посадку в Сиэтле, чтобы передать его представителям властей. После приземления полицейские вывели дебошира из самолета, и все туристы пересели в другой лайнер, чтобы добраться в Чикаго. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в июне россиянин, летевший из Калининграда в Москву, устроил дебош на борту самолета и стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, пьяный 49-летний пассажир закурил сигарету во время полета. Командир экипажа вызвал полицию в аэропорт Шереметьево, прибывшие сотрудники стали составлять протокол, и мужчина начал их оскорблять.

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