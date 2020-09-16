Спасение матери с ребенком на российском курорте сняли на видео

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Спасение матери с ребенком, которых едва не унесло в открытое море в Новороссийске, сняли на видео. Кадры публикует портал «Живая Кубань».

Как отмечается, инцидент произошел на пляже курорта Широкая Балка. Семья поехала кататься по морю на доске, но внезапно усилился ветер, который стал уносить людей от берега. Выбраться отдыхающим помогли другие туристы, которые катались в том же месте на катамаране, — они подтолкнули доску к побережью, где волны были более спокойными.

«Женщина с ребенком поплыла, а ветер сильный. (...) И их стало уносить в море, она испугалась, стала орать. Мы, конечно же, пришли на помощь», — рассказала автор видео, отметив, что операция прошла благополучно.

Ранее в сети появилось видео, на котором отдыхающие пытались «всем пляжем» спасти женщину, которой стало плохо в море у берега в Сочи. Туристка скончалась на побережье российского курорта до прибытия врачей.