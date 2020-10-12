Россиянин с ребенком сорвался с обрыва в Сочи и погиб

Россиянин с ребенком сорвался с обрыва в Сочи во время катания на квадроцикле и погиб. Об этом сообщает «Югополис».

По данным портала, 57-летний турист отдыхал с детьми в Лазаревском районе Краснодарского края. Днем в пятницу, 9 октября, он поехал кататься на квадроцикле с семилетним сыном и направился к лесу возле поселка Нижнее Уч-Дере. Мужчина не справился с управлением на повороте и вместе с ребенком упал с обрыва в реку Хобза.

В результате водитель скончался на месте от полученных травм, его сына экстренно доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, в рамках которой следователи дадут оценку действиям человека, передавшего туристу квадроцикл, отметили в пресс-службе краевого главка Следственного комитета России.

В августе российские туристы сорвались в ущелье во время путешествия на машине в Крыму. В автомобиле «Нива», который ехал недалеко от села Синапное, находились водитель и пассажирка.