Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину и вызвали восхищение в сети

Туристы, отдыхавшие в горах Непала, сняли на видео мощную лавину, которая обрушилась на них, и вызвали восхищение в сети. Роликом в своем Instagram-аккаунте поделился один из очевидцев произошедшего.

По словам путешественника, группа ночевала возле озера Капуче, которое считается самым низкорасположенным ледниковым озером в мире, и наутро запечатлела необычное явление.

На одной из записей видно, как с гор постепенно сходит огромная лавина, поднимающая в воздух облака снега, а затем обрушивается на водоем. Следующие кадры показывают убегающих путешественников, на которых сыплются кусочки льда, и унесенные ветром палатки и спальные мешки.

«Люди уносят ноги, чтобы спастись», — подписал автор публикацию, которая стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и бросились комментировать ролики. «Это невероятно! Какой потрясающий и одновременно ужасающий опыт. Надеюсь, с ними все в порядке», «Забавно, что на кадрах один из них просто отдыхает в своей палатке, несмотря на лавину хаха», «Это какой-то сюрреализм! Спасибо автору за возможность увидеть подобное», «Спасибо большое, что поделился этим с нами!», «Это очень впечатляюще! Такая мощь!! Потрясающее видео», — писали они.