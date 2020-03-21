Два человека погибли под лавиной на Камчатке

На Камчатке завершилась спасательная операция в районе, где сошла лавина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

«По оперативным данным, тело одного из них нашли на глубине около 50 сантиметров с помощью лавинного датчика (бипера), тело другого обнаружили на глубине около 1,5 метра с помощью лавинных щупов», — говорится в сообщении.

О сходе лавины стало известно ранее в субботу, 21 марта. Это случилось в районе 111 километра трассы Петропавловск-Камчатский — село Усть-Большерецк. На пути лавины оказались два человека на сноубайках. В МЧС предупредили об опасности, до 23 марта в регионе действует штормовое предупреждение.

Ранее в марте стало известно, что в Мурманской области российских альпинистов накрыло лавиной в горах. Это произошло на хребте Тахтарвумчорр в Хибинах, один человек погиб.

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