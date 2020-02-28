Ребенок полчаса провел под полутораметровым слоем снега и выжил

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Житель Великобритании раскопал своего 11-летнего сына, который полчаса провел под полутораметровым слоем снега. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гиллон Кэмпбелл (Gillon Campbell) с женой и детьми катался на горных лыжах на курорте Шамони во французских Альпах. Они переходили с одной трассы на другую, и его 11-летний сын Фокс пропал. Сначала Кэмпбелл подумал, что мальчик остался с матерью на другой трассе. Когда он понял, что это не так, он решил повторить путь к тому месту, где видел мальчика в последний раз.

Отец заметил, что снег на том месте, где они только что катались, выглядит не так, как прежде. Он включил GPS-трекер и услышал сигнал. Это означало, что кто-то находился под снегом, прямо под ним. Кэмпбелл схватил лавинную лопату и начал копать. Он рассказал, что никогда в жизни ему не было так страшно, как в тот момент.

На глубине около полутора метров он нашел сына. Мальчик замерз, но был жив и пробормотал «спасибо», когда отец очистил от снега его голову. На помощь Кэмпбеллу пришли горнолыжники и спасатели.

Оказалось, что мальчик пытался перепрыгнуть отверстие в сугробе, но не смог этого сделать и оказался завален снегом. В результате произошедшего Фокс не получил травм.

Ранее сообщалось, что во Французских Альпах спасли 12-летнего лыжника, который попал под лавину. Он оказался погребен под слоем снега на высоте 2,4 тысячи метров.

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