Альпинист сорвался с горы, пролетел 180 метров и выжил

В горах Озерного края, Северо-Западная Англия, альпинист пролетел 180 метров вниз и выжил благодаря падению в снег. Об этом сообщает издание Daily Mail.

53-летний Ричард Типлэди (Richard Tiplady) отправился покорять вершину в четверг, 5 марта, вместе с другом. Во время восхождения он сорвался с горы и скользил вниз, пока не приземлился в снег, оставшийся после схода лавины. До края обрыва оставалось около шести метров, которые британец проскользил бы дальше, если бы не увяз в сугробе.

При падении он получил переломы шеи и локтя, раздробил малую берцовую кость, однако смог связаться со спасателями. Его обнаружили через час. При взгляде на ранения Типлэди, особенно на глубокие порезы на голове, спасатели заявили, что он выглядит так, будто встретился с пумой.

Его госпитализировали, и наложили на голову более 60 швов. В среду, 11 марта, врачи выписали его из больницы.

Типлэди собирается повторить свой маршрут, когда выздоровеет.

Ранее сообщалось о туристке из Великобритании, которая упала с высоты 100 метров во время восхождения на гору и выжила. Она отделалась ушибами, порезами и ссадинами.

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