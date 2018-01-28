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Туристы спасли альпинистку на одной из опаснейших вершин мира

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Нангапарбат
Нангапарбат

Команда альпинистов в Гималаях бросила восхождение к вершине и отправилась за 200 километров на помощь другим туристам. За спасательной операцией следил в своем Twitter журналист Вадим Пшещлицки.

Поляк Томек Марцинкевич и француженка Элизабет Револь решили покорить вершину Нангапарбат, но на высоте 7200 метров у Томека началась высотная болезнь и снежная слепота. Поэтому француженка решила спускаться за помощью одна, но по пути попала в пургу и обморозилась.

Четыре польских альпиниста, покорявших в это время вершину К2 за 200 километров от Нангапарбата, поймали сигнал бедствия и отправилась спасать туристов. Чтобы добраться туда, им пришлось дать госгарантии на оплату пакистанских вертолетов по 50 тысяч долларов в час.

«Ребята, которые пошли за ними, — настоящие герои. Надо понимать, что зима в Гималаях — это самые суровые из воображаемых условия на Земле. Ветер до 95 километров в час. Температура около минус 60 по Цельсию. Высота не для жизни», — комментирует ситуацию Вадим Пшещлицки.

Несмотря на то что любительская спасательная команда прибыла на место уже в темное время суток, она все же начала восхождение к француженке. В результате Револь спасли, у нее обморожены руки и ноги. Марцинкевич остался на отметке 7200 метров, так как из-за непогоды спасатели не смогли подойти к нему. Вероятно, он погиб.

Томек Марцинкевич пытался покорить вершину в седьмой раз. По неподтвержденным данным, альпинистам все-таки удалось зайти на Нангапарбат, а сложности настигли их уже на обратном пути.

Нангапарбат — девятый по высоте восьмитысячник мира и одна из трех самых опасных для восхождения вершин выше восьми тысяч метров.

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