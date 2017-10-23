Десять альпинистов погибли в Монголии

Спасатели на монгольской горе Отгонтэнгэр нашли тела десяти без вести пропавших днем ранее альпинистов. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает информационное агентство «Монцамэ».

Отмечается, что 22 октября на вершину горы совершили восхождение 27 спортсменов. Десять из них спустились в лагерь, а остальные 17 попали под сход лавины и не смогли вернуться. Поисковая операция началась на следующий день. На высоте трех с половиной тысяч метров над уровнем моря были обнаружены тела десяти пропавших.

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В настоящее время разыскиваются еще семь альпинистов. В поисково-спасательной операции задействовано более ста человек и два вертолета.

По информации агентства, в 2015 году по приказу министра окружающей среды и туризма восхождения на вершину горы Отгонтэнгэр высотой 4008 метров были запрещены.

В сентябре сообщалось, что туристка из Екатеринбурга погибла на горном хребте Инзерские Зубчатки в Башкирии, сорвавшись с 20-метровой высоты.