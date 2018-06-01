Британка скатилась с горы и осталась жива

Туристка из Великобритании, поднимавшаяся на гору в районе новозеландского города Таупо, упала с высоты 100 метров и осталась жива. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald.

30-летняя британка, живущая и работающая в Новой Зеландии, отправилась в горы с девушкой из Австрии. Во время восхождения она поскользнулась на льду и упала в расщелину. По пути женщина ударялась о камни и лед, стукнулась головой, но осталась жива, отделавшись ушибами, порезами и ссадинами.

Ее спутница не видела, куда упала британка. Поначалу она опасалась, что та погибла, но в итоге им удалось докричаться друг до друга. Через десять минут после падения австрийка связалась с экстренными службами и сообщила о происшествии.

На помощь пострадавшей выслали вертолет. Он высадил медиков недалеко от ущелья, где находилась женщина. Затем вертолет доставил добровольцев-спасателей к горе, на которой по-прежнему сидела девушка из Австрии. Они поднялись к ней и помогли ей слезть.

В 2014 году сообщалось, что спасателям удалось отыскать в Гималаях упавшего в ледниковую расщелину американского альпиниста Джона Олла благодаря размещенному им на Facebook статусу с просьбой о помощи. Раненый мужчина просидел в ущелье 19 часов.

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