Лунатик во сне свалился с восьмого этажа и остался жив

В Нью-Йорке спящий мужчина упал с восьмого этажа и остался жив, пишет New York Post.

Около пяти часов утра 27 января 35-летний рабочий Рэнди Фотисейн (Randy Phothisane) выбрался из окна своей квартиры в одних трусах. Не просыпаясь, он упал вниз и приземлился на строительные леса шестью этажами ниже.

Фотисейн сломал ногу и ребро, а также травмировал спину. Пострадавшего доставили в больницу.

По словам его брата, Фотисейн страдал сомнамбулизмом в юности; девушка пострадавшего сообщила, что тот принял снотворное перед сном.

Сомнамбулизм (лунатизм) — болезненное расстройство, при котором люди совершают какие-либо действия во сне. Может вызываться некоторыми снотворными средствами.

В 2014 году жительница британского графства Линькольншир во сне упала с лестницы и получила восемь переломов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!