Российский турист погиб из-за схода лавины в горах

В Мурманской области российских альпинистов накрыло лавиной в горах. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел в понедельник, 16 марта, в цирке Откола на хребте Тахтарвумчорр в Хибинах. По данным ведомства, в ходе планового восхождения одна из организованных групп альпинистов вызвала сход лавины, под которую попала связка из трех спортсменов.

В результате произошедшего один из туристов, житель Санкт-Петербурга 1992 года рождения, погиб, его тело передано сотрудникам правоохранительных органов. Двое других альпинистов, 1993 и 1998 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести, были на снегоходах доставлены к санаторию «Тирвас» и направлены к бригаде медиков.

Известно, что всего в спасательных работах были задействованы восемь человек — сотрудники поисково-спасательных подразделений «Кировск» и «Мурманск».

В мае прошлого года сообщалось, что семеро туристов из Новосибирска погибли в горах Алтая после схода лавины. Всего в туристической группе было девять человек, двое из них выжили, однако добрались до ближайшего села Кош-Агач только через несколько дней. Сообщить о случившемся раньше они не могли из-за отсутствия связи.

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