Мужчина попал под лавину и полчаса выживал под метровым слоем снега

Житель американского штата Юта выжил после того, как его погребла под собой лавина. Об этом сообщает издание KJZZ.

В пятницу, 8 января, 43-летний Коди Нельсон (Codie Nelson) катался на сноубайке, когда лавина начала сходить со склона горы и потащила его вниз. Мужчину засыпало снегом.

Друзья американца при помощи шестов нашли его под метровым слоем снега. Потребовалось около получаса, чтобы извлечь его.

«Сначала я подумал, что все кончено. Я мысленно попрощался с родными и друзьями. Потом я услышал, что Джонни по рации сказал: «Коди, мы идем за тобой», — рассказал Нельсон.

В результате произошедшего Нельсон не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании раскопал своего 11-летнего сына, который полчаса провел под полутораметровым слоем снега. Мальчик замерз, но был жив и пробормотал «спасибо», когда отец очистил от снега его голову.