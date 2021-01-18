Появилось видео с места схода лавины на популярном горнолыжном курорте России

В сети появилось видео с популярного российского горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесии, где произошел сход лавины. Ролик с места происшествия разместило РИА Новости в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видны засыпанные плотным слоем снега постройки, а также процесс спасательной операции — люди организовывают минуту тишины, чтобы найти пострадавших под снегом.

Сход лавины в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара произошел в понедельник, 18 января. Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика проката горнолыжного снаряжения и местное кафе. В настоящее время ведется обследование места происшествия и поиск туристов. По предварительным данным, под снегом могут находиться от четырех до десяти людей.