Спасение попавшей под лавину в Домбае женщины попало на видео

Спасение одного из туристов, оказавшихся под снежной лавиной на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии, попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале опубликовало издание Baza.

На размещенных в сети кадрах видно, как пострадавшего в Домбае откапывает спецтехника, а затем ему на помощь бросаются окружающие.

Информированный источник «Интерфакса» уточнил, что под снежной массой была найдена женщина в состоянии средней тяжести — в настоящее время ее осматривают медики.

Поиски людей на месте происшествия продолжаются.

Сход лавины в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара произошел в понедельник, 18 января. Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика проката горнолыжного снаряжения и местное кафе. В настоящее время ведется обследование места происшествия и поиск туристов. По предварительным данным, под снегом могут находиться от четырех до десяти человек.