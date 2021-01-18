Очевидица схода лавины в Домбае рассказала о пережитом

Российская туристка, ставшая очевидицей схода лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкессии, рассказала о том, что ей пришлось пережить. Подробностями случившегося она поделилась с Telegram-каналом Mash.

По ее словам, в тот момент, когда снежная масса накрыла территорию комплекса, на учебном склоне находился ее сын вместе с инструктором — они поднялись на бугельном подъемнике наверх, чтобы затем спуститься.

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«Было несколько взрывов от лавины. Прошел звук такой, и сошла лавина, полностью все накрыла», — описала ситуацию россиянка и отметила, что, пока она сообщала о произошедшем мужу, инструктор откопал себя, а затем вынес ребенка на руках из снега.

Отмечается, что ни сотрудник горнолыжного комплекса, ни члены семьи не пострадали в результате инцидента.

Сход лавины в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара произошел в понедельник, 18 января. Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика проката горнолыжного снаряжения и местное кафе. На данный момент известно об одном погибшем в результате случившегося. Шесть человек спасены, обследование места происшествия и поиск остальных туристов продолжается.