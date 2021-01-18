Названа причина схода лавины на людей на популярном курорте России

Причиной схода лавины на людей на популярном российском горнолыжном курорте могло стать воздействие другой снежной массы, которая была спущена принудительно с помощью пушки. Об этом сообщил РБК руководитель местной противолавинной службы Хизир Чочаев.

По его словам, в этот же день сотрудники службы по договору с канатными дорогами Домбая стреляли по лавинному очагу, который угрожал опорам канатной дороги.

«Мы стрельнули один раз, два раза, на определенном количестве вызвали лавину. Наша лавина пошла, но она в совсем другое место идет, там овраг, ложбина, в эту ложбину она пошла туда и остановилась», — пояснил Чочаев и добавил, что соседняя лавина сошла примерно в то же время.

«Там внизу был учебный подъемник. Канатные дороги Домбая не работали, район был закрытый. Но почему-то люди находились на этом бугельном подъемнике, который лавина и задавила», — сказал он.

Ранее 18 января сообщалось, что на популярном горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии произошел сход снежной лавины. Инцидент произошел в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика проката.