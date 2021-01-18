Президент горнолыжной федерации «Домбай» погиб при сходе лавины в России

Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов погиб при сходе лавины на российском курорте в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.

«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. (…) Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим — лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать — ни вагона, ничего не было», — сказал он.

Отмечается, что пока информации о том, что под лавиной может находиться кто-то еще, нет.

Причиной инцидента, по информации противолавинной службы, могло стать воздействие от другой лавины, которая была обрушена принудительно. Как уточнил глава службы Хизир Чочаев, людей в этот момент на канатных дорогах не должно было быть.

Сход лавины в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара произошел в понедельник, 18 января. Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика проката горнолыжного снаряжения и местное кафе. На данный момент известно об одном погибшем в результате случившегося. Шесть человек спасены, обследование места происшествия и поиск остальных туристов продолжается.