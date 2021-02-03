Происходящее на заполненных отдыхающими пляжах Сочи в феврале показали на видео

Многочисленные отдыхающие заполнили пляжи курортного города Сочи в феврале и порадовали пользователей сети. Очевидцы показали происходящее на видео, ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi.24.

На записи видно, как десятки туристов отдыхают на галечном побережье Черного моря в районе Имеретинского пляжа. Большинство из них расположилось на пледах, другие — на мягких пуфиках. При этом, как уточняется в посте, температура воздуха в этот день составляла плюс 14 градусов, а воды — плюс 11,7 градуса.

Подписчики аккаунта заметили, что, увидев кадры, также захотели посетить Сочи. «Боже, какой кайф», «Хочууууу туда!», «Заберите меня туда», «Эх, красота», «Обожаю это место», «Действительно кайф», — писали они в комментариях под видео.