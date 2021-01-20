Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео

Российская туристка разделась на склоне популярного горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи. Произошедшее попало на видео, соответствующая запись была опубликована в Instagram.

На размещенных в сети кадрах видно, как девушка позирует на территории комплекса на лыжах — при этом на ней надет только раздельный черный купальник, бирюзовый защитный шлем и маска.

«Кто-то купается в водоемах, а кто-то купается под свежим краснополянским снегом», — указано в подписи к посту.

31 декабря прошлого года сообщалось, что туристы, оголившиеся на пляже Сочи зимой, стали объектами насмешек в сети. На размещенной в соцсетях записи было видно, как несколько отдыхающих расположились на лежаках на берегу моря, чтобы позагорать. При этом на большинстве из них из одежды были только плавки или купальники.