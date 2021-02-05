Россияне раскрыли популярные схемы обмана туристов на рынке в Сочи

Семейная пара путешественников из России рассказала, как продавцам на местных рынках в Сочи удается обхитрить туристов. Схемы обмана соотечественники раскрыли в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, паре показались странными слишком высокие цены на продукты. Так, стоимость куриных яиц на рынке составила 150 рублей (в магазине — 50 рублей), мясо обошлось в 600 рублей за килограмм, а мандарины — 200 рублей за килограмм. Однако авторы не исключают вероятности того, что местные жители знают какие-то «секретные» места с обычными ценами.

Также супруги отметили, что продавцы часто обвешивают своих покупателей, рассчитывая на их невнимательность и расслабленность на отдыхе. «Я, конечно, не обладаю супергеройскими способностями, но 600 грамм орехов в пакете от одного килограмма точно отличу», — жалуется автор.

Помимо этого, однажды паре попытались продать испорченный продукт. Когда они указали на плесень на фруктовом рулете, им предложили скидку. «То есть, по ее мнению [продавщицы], за меньшие деньги он был вполне пригоден в пищу!» — возмутилась блогерша.

В заключение путешественники добавили, что расстроены походом по Центральному рынку в Сочи, так как ушли с него практически с пустыми руками.

В январе российский турист рассказал, как провел свой недельный отдых на одном из курортов Сочи. Мужчина испытал искреннюю гордость за страну. По его словам, он не ожидал такого уровня сервиса.