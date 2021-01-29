Россиянин провел неделю на отдыхе в Сочи и возгордился Россией

Российский турист провел недельный отдых на одном из курортов Сочи и заявил, что испытал искреннюю гордость за страну и сервис, который может быть обеспечен в отечественных объектах размещения. Соответствующим постом он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор материала уточнил, что заплатил за поездку более 42 тысяч рублей на троих. При этом в тур был включен перелет, трансфер, проживание в трехзвездочном отеле, лечебные процедуры в оздоровительном комплексе и питание.

«Тот сервис, который я увидел в России, — им хочется гордиться. Я не думал, что у нас такое возможно. Могут ведь, когда захотят», — заметил путешественник, уточнив, что также не раз отдыхал по системе «все включено» в гостиницах Болгарии, Турции, Туниса и Египта.

Так, россиянина приятно удивила территория сочинского отеля, в частности удобное расположение корпусов, удачный вид на море и близость пляжа. Кроме того, доставшийся ему номер оказался чистым и просторным, а также полноценно оборудованным всеми необходимыми удобствами.

Кроме того, объект размещения располагал широким разнообразием развлечений и активностей, в том числе для детей: волейбольной и футбольной площадками, дорожками для скандинавской ходьбы, уличными тренажерами, баскетбольными кольцами, анимацией с танцами, мастер-классами, веревочным парком, большой детской площадкой и летним амфитеатром под открытым небом.

«Отдельного разговора заслуживает питание! Честно вам скажу, в России я такого еще не встречал. А по той цене, что мы заплатили, это вообще подарок! Не ожидал, признаюсь», — поделился блогер, подчеркнув, что пища была вкусной, разнообразной, но при этом «без излишеств».

25 января сообщалось, что отели на пляжных курортах России повысили цены на акции раннего бронирования, в результате чего отдохнуть на юге страны в 2021 году стало дороже. Как поясняли специалисты, в среднем речь идет о росте цен на десять процентов по сравнению с прошлым годом. При этом предполагается, что с конца марта текущего года ценовая политика начнет меняться.