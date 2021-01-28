Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и прославилась в сети

Россиянка, отдыхающая в Сочи, скатилась с горы на лыжах с шампанским и прославилась в сети. Видео девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На ролике путешественница в длинном черном платье и солнцезащитных очках съезжает со склона горнолыжного курорта Роза Хутор, держа в руках бокал. При этом в горах идет сильный снег, а на фоне играет композиция Therefore I Am американской поп-исполнительницы Билли Айлиш.

С момента публикации запись посмотрели более ста тысяч пользователей, и несколько популярных аккаунтов в Instagram репостнули видео, сделав его вирусным.

Подписчики девушки засыпали ее комплиментами в комментариях. «Аня, ты как всегда великолепная», «Крутышка», «Уже жду во всех пабликах мира», «Ну это, конечно, потрясающе», «Восторг, овации и браво», «Это можно смотреть часами», «Очень красиво Хочется продолжения», — писали они.