Россиянин устроил поджог посреди ночи в люксовом отеле Сочи

Россиянин устроил поджог в холле люксового отеля в Сочи и угодил в полицейский участок. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в ночь на среду, 27 января, 31-летний житель Красноярска пришел в пятизвездочную гостиницу сети Marriott на Красной Поляне, облил банкомат в коридоре горючей смесью и поджег его.

Нарушителя схватила охрана объекта размещения и передала его сотрудникам правоохранительных органов. В отношении хулигана был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). Ему грозит штраф или административный арест.

Ранее в январе другой россиянин рассказал, как спасал туристов из отеля Blue Bahari на Занзибаре после поджога. Он заявил, что в горящем здании жили и путешественники из России. Инцидент произошел ночью в городе Пвани-Мчангани. Сначала пожар начался в соседнем здании, а затем по крышам перекинулся на гостиницу, где жили и отдыхающие из России.