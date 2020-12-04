Россияне указали на удивившие их вещи во время отдыха в России

Россияне признались, что им понравился отдых в стране и указали на удивившие их вещи во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, 21 процент опрошенных заявили, что «отдыхать в России, оказывается, не так плохо», и ровно столько же респондентов рассказали, что их поразила природа страны. При этом, 19 процентов путешественников привлекло снижение цен на билеты.

Остальные туристы, участвовавшие в опросе, отметили улучшение качества сервиса (8 процентов) и новые гастрономические точки на карте (3 процента).

Ранее в ноябре были раскрыты самые желанные направления для путешествий среди россиян. Так, в рейтинг лучших мест для туризма в России вошли Мурманская область, Карелия, Алтай и Минеральные Воды. По словам туристов, они остались довольны культурой и климатом, не похожими на «типичные российские».