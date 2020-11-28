Названо самое популярное зарубежное авианаправление у россиян

Минск стал самым популярным зарубежным авианаправлением у россиян в декабре этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Согласно полученным данным, стоимость перелета Москва-Минск за последний год увеличилась на 71 процент, превысив отметку в восемь тысяч рублей. Среди жителей России также пользуются спросом билеты в Нур-Султан, Ташкент, Ош и турецкую Анталью. Специалисты отмечают, что цены по сравнению с прошлым годом выросли почти на всех наиболее популярных направлениях.

Ранее эксперты сервиса Tvil.ru опубликовали полный перечень популярных регионов России. Крым и Калининград оказались среди самых желанных среди россиян направлений для путешествий в 2020 году. Кроме того, в рейтинг топ-6 лучших мест для туризма в России вошли Мурманская область, Карелия, Алтай и Минеральные Воды.