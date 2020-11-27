Россияне массово устремятся в отпуск по одному маршруту летом 2021 года

Республика Крым окажется в числе лидеров летних направлений в 2021 году — российские туристы массово устремятся в отпуск по данному маршруту в следующем сезоне. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Согласно данным туроператоров, по итогам грядущего лета рост туристического потока на полуостров может составить как минимум от 10 до 15 процентов — показатели могут увеличиться, если сохранятся введенные из-за коронавируса ограничения.

Известно, что рост бронирований ожидается в феврале, и, по прогнозу экспертов, особой популярностью будет пользоваться Южный берег Крыма, равно как и Западное его побережье с такими курортами, как Евпатория, Песчаное, Новофедоровка, Саки.

В свою очередь активный сезон в республике начнется в третьей декаде мая, а максимальная загрузка — с 20 июля по 20 августа. При этом большая часть туристов, несмотря на рост потока на личных автомобилей, так или иначе выберут в качестве транспорта самолет.

25 ноября российский турист, который провел отпуск в одном из санаториев Крыма, рассказал о еде и отдыхе по системе «все включено». По его словам, в целом кухня и меню в ресторане объекта размещения были разнообразными, вдобавок около блюд стояли таблички с указанием диет. На выдаче всегда было несколько видов салатов и закусок, многочисленные добавки и соусы, а также широкий выбор супов.