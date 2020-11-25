Россиянин рассказал о еде на отдыхе в Крыму по системе «все включено»

Российский турист, который провел отпуск в одном из санаториев Крыма, рассказал о еде и отдыхе по системе «все включено». Соответствующей информацией он поделился в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

По его словам, в целом кухня и меню в ресторане объекта размещения были разнообразными, вдобавок около блюд стояли таблички с указанием диет. На выдаче всегда было несколько видов салатов и закусок, многочисленные добавки и соусы, а также широкий выбор супов.

При этом на второе в ассортименте были представлены как мясные и рыбные блюда, так и, к примеру, пельмени, плов, вареники. Кроме того, в наличии имелись разнообразные гарниры — от гречки до овощного рагу, а также фрукты и выпечка на десерт.

Наконец в числе представленных напитков в меню были морс или компот, молоко и кисломолочные продукты. «Наверняка расстрою любителей турецкого отдыха "все включено", но алкогольных напитков здесь нет вообще, это санаторий. И курить на всей территории тоже запрещено», — заключил блогер.

Автор также отметил, что в соответствии с нормами, направленными против распространения коронавируса, в ресторане был установлен посменный режим питания, однако за его соблюдением никто не следил. При этом на входе в помещение производился замер температуры, а также проверялось наличие защитных масок.

7 августа сообщалось, что отдыхающий в Крыму российский турист пожаловался на еду с червями в одном из заведений общепита на курорте. Инцидент произошел в столовой «Дюльбер» в поселке Приморский городского округа Феодосия.

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