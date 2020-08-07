Отдыхающий в Крыму россиянин пожаловался на еду с червями

Отдыхающий в Крыму российский турист пожаловался на еду с червями в одном из заведений общепита на курорте. Соответствующий видеоролик был опубликован во «ВКонтакте», на него обратил внимание портал «Новости Крыма».

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как мужчина с вилкой в руке подходит к сотрудникам кафе с жалобой. «Здесь в еде находятся червяки. Я требую вернуть деньги», — утверждает он. В свою очередь одна из работниц заведения заявляет, что готова возместить клиенту лишь часть средств. «За всю еду мы вам не вернем… Мы не кормим людей червями, это просто было в капусте», — отмечает она.

Инцидент, как указано в подписи, произошел в столовой «Дюльбер» в поселке Приморский городского округа Феодосия. «Ужин купил с червями. (...) Приятного аппетита всем потенциальным посетителям!» — подписал пост отдыхающий.

Пользователи соцсети обсудили ситуацию в комментариях. «Ну, а что вы хотели! Крымчане кричат, что у них лучше, чем даже в Турции», «Это просто жесть, звони в Роспотребнадзор. Это ты еще заметил, а другие могут не заметить и кушать с удовольствием», «Представляете, что там на кухне творится?» — писали они.

6 августа отдыхающие сняли на видео крыс, бегающих по пляжу Новороссийска. На записи были видны грызуны, которые бегают среди камней на побережье, а затем перемещаются в воду. Отмечалось, что видео было снято на городском пляже «Нептун», где, как правило, купается и загорает множество людей.

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