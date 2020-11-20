Названы самые ажиотажные направления для новогоднего отдыха россиян

Названы самые популярные направления для отдыха россиян на новогодние каникулы. Их выявили аналитики сервиса Tvil.ru, результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметили эксперты, несмотря на пандемию коронавируса, ажиотаж на отдых в России привел к небывалому росту бронирований жилья на курортах. Так, по сравнению с прошлым годом, спрос на аренду квартир вырос на 80 процентов, отелей — на 65 процентов, домов — на 55 процентов.

Самым востребованным направлением оказалась Красная Поляна. Как отметил директор департамента развития продукта Tvil.ru Юрий Яковлев, из-за ажиотажного спроса на сочинские горнолыжные курорты «говорить о бронированиях в праздники здесь уже нельзя, если только подселиться к кому-нибудь».

В десятку топовых зимних направлений в этом году вошли Феодосия, Судак, Бахчисарай, Симферополь, Евпатория и Мисхор в Крыму, а также Банное в Башкирии, Кондопога и Петрозаводск в Карелии.

Согласно статистике сервиса, туристы бронируют отдых на данных курортах на срок от двух до шести ночей и тратят на проживание от 1,8 до 18 тысяч рублей в сутки. Самым дешевым направлением оказался Судак (1,7 тысячи рублей в сутки), а дорогим — Кондопога (18 тысяч рублей в сутки).

Средняя стоимость проживания в отелях во время праздников на Красной Поляне составляет 5,3 тысячи рублей, в Феодосии — 2,2 тысячи рублей, в Банном —16,8 тысячи рублей, в Симферополе — 2,4 тысячи рублей, в Бахчисарае — 2,1 тысячи рублей, в Мисхоре две тысячи рублей, в Евпатории — 3,6 тысячи рублей, в Петрозаводске — 3,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно о снижении стоимости авиабилетов по России в обе стороны в период новогоднего уик-енда. Цены упали 15 процентов — с 9499 до 8130 рублей, сообщили аналитики сервиса Biletix.