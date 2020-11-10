Раскрыта цена самого дорогого авиабилета на перелет по России

Эксперты раскрыли цену самого дорогого авиабилета на перелет бизнес-классом по маршрутам внутри России. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Наиболее крупную сумму за путешествие в октябре текущего года отдал пассажир самолета Москва — Благовещенск: стоимость билета в одну сторону, купленного за неделю до вылета, составила более 122 тысяч рублей.

Также высокими ценами отличились такие направления, как Москва — Астрахань (98,2 тысячи рублей), Москва — Абакан (90,8), Магадан — Москва (90,4), Москва — Сочи (85,7).

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В числе самых дорогостоящих маршрутов по России туда-обратно оказались перелеты из Волгограда в Москву (110,8 тысячи рублей), из Москвы в Сочи (104,5), из Красноярска в Санкт-Петербург (97,7), из Москвы в Екатеринбург (93,5), из Красноярска в Санкт-Петербург (85,2).

24 октября прошлого года сообщалось, что самой дорогой поездкой в России осенью стал перелет из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно за 182 тысячи рублей. На втором месте оказался перелет в обе стороны из столицы в Южно-Сахалинск за 175 тысяч рублей с человека. Далее следовало авиапутешествие из Москвы во Владивосток за 161 тысячу рублей в одну сторону, а за ним маршрут из Москвы в Иркутск, который обошелся пассажиру в 159 тысяч рублей в одну сторону.