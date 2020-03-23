Показано убранство роскошного частного самолета с самым большим душем

В сети появились фотографии роскошного убранства частного самолета Airbus ACJ320neo. Снимки салона лайнера показало Daily Star.

Как уточняет издание, воздушное судно располагает несколькими двуспальными кроватями из красного дерева, кожаными диванами, а также огромными ванными комнатами — считается, что там размещена самая большая душевая из всех когда-либо представленных на Airbus. Лайнер предполагает размещение 17 пассажиров (или 19 только в сидячем положении).

Известно, что объем топливного бака позволит самолету безостановочно преодолеть расстояние в шесть тысяч миль (9,7 тысячи километров) — например, от Лондона до Сиэтла. Стоимость аренды лайнера составляет 90 миллионов фунтов (8,3 миллиарда рублей).

ACJ320neo разработан дизайнером интерьеров Ивом Пикардтом (Yves Pickardt) для британской чартерной компании Acropolis Aviation.

18 декабря прошлого года известный американский режиссер и ютубер Кейси Нейстат продемонстрировал своим зрителям убранство самых дорогих в мире воздушных апартаментов The Residence в самолете A380 национальной авиакомпании ОАЭ Etihad. Стоимость билета на такое место составляет 68 тысяч долларов.

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