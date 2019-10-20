Показано убранство «лучшего в мире места» в самолете

Эксперт по путешествиям из издания The Points Guy UK совершил перелет в личном люксовом номере на борту лайнера Airbus A380 Singapore Airlines. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает Mirror.

Джин Арнас (Jean Arnas) вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур в оборудованном двуспальной кроватью, большим шкафом, креслами, телевизором и другой техникой отсеке площадью 4,6 квадратных метра. Он отметил, что так как в соседнем с ним отсеке не было пассажиров, их объединили и в его распоряжении оказалось более девяти квадратных метров пространства самолета. Mirror также называет это «лучшим в мире местом» в самолете.

По словам эксперта, в отличие от люксовых мест в первом классе авиакомпаний Emirates и Etihad, в его номере не было душа. Но он высоко оценил качество обслуживания, профессионализм персонала и добавил, что это был лучший полет в его жизни.

На борту его кормили деликатесами, а после взлета предложили икру и шампанское.

Руководитель по контенту издания The Points Guy UK сумел забронировать место для Джина за 19 фунтов стерлингов и 125 тысяч накопленных у авиакомпании бонусов. Цена на полет в таком номере из Лондона в Сингапур обойдется примерно в пять тысяч фунтов (414 тысяч рублей).

18 октября сообщалось, что в салоне авиалайнера королевской семьи Катара есть несколько комнат: спальня с двуспальной кроватью с электроприводом, гостиная с обитыми бархатом креслами, столовая с длинным деревянным столом, туалетная комната с золотой раковиной, кабинет, а также салон эконом-класса для прислуги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!