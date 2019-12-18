Показано убранство самого дорогого в мире места в самолете

Известный американский режиссер и ютубер Кейси Нейстат продемонстрировал своим зрителям убранство самых дорогих в мире воздушных апартаментов The Residence в самолете A380 национальной авиакомпании ОАЭ Etihad. Ролик появился на его YouTube-канале.

Стоимость билета на такое место составляет 68 тысяч долларов (более четырех миллионов рублей). После оплаты в свое распоряжение пассажир получает гостиную, спальню и ванную с полноценным душем.

На кадрах видно, как Нейстат проходит на борт лайнера, следующего из Абу-Даби в Нью-Йорк. После этого влогер попадает в комнату с диваном, из которого выдвигается поднос с прохладительными напитками, и огромным телевизором.

Затем он показывает следующую комнату — спальню. Это пространство также оснащено телевизором и двуспальной кроватью.

В ванной ютубер знакомит зрителей с душевой кабиной, в которой на протяжении десяти минут можно мыться горячей водой. После этого пассажиру предлагается облачиться в белый банный халат.

В конце ролика Нейстат размещается в гостиной для обеда, состоящего из четырех блюд. Во время принятия пищи его обслуживает дворецкий. «Если за один полет вам не терпится потратить сумму, на которую вы могли бы приобрести новенькую "Тойоту", — это станет потрясающим опытом», — заключил американец.

В октябре эксперт по путешествиям из издания The Points Guy UK совершил перелет в личном люксовом номере на борту лайнера Airbus A380 Singapore Airlines и поделился впечатлениями. Он вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур в отсеке площадью 4,6 квадратного метра, оборудованном двуспальной кроватью, большим шкафом, креслами, телевизором и другой техникой.

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